Ümraniyespor’a Balıkesirspor çelmesi

TFF 1. Lig’in 27. hafta maçında Ümraniyespor sahasında Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Balıkesirspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Balıkesirspor’un gollerini Muhammed Enes Durmuş ve Mahatma Otoo atarken, Ümraniyespor’un tek sayısı Atakan Üner’den geldi.

Bu galibiyetle puanını 29 yapan Balıkesirspor, ligde kalma yolunda biraz olsun nefes aldı. Ümraniyespor ise 37 puanda kaldı.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas

Ümraniyespor: Burak Öğür, Avdija Vrsajevic, Ercan Coşkun, Alim Öztürk, Tomislav Glumac, Emre Gültekin (Gökhan Süzen dk. 86), Atakan Üner, Serkan Göksu, Kartal Yılmaz (Okan Derici dk. 81), Camara (Kehinde dk. 67), Kevin Mayi (Gomis dk. 81)

Yedekler: Ahmet Türkaslan, Mustafa Eser, Mustafa Murat Uslu, Batuhan Artarslan, Yunus Emre Mertoğlu, Muammer Denizhan Taşkan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Sedat Dursun, Cumali Bişi, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Taşkın Çalış (Birol Parlak dk. 90), Antonio Mrsic (Kızılateş dk. 74), Hasan Özkan (Mahatma Otoo dk. 46), Mert Örnek, Muhammed Enes Durmuş (Enes İlkin dk. 84), Arb Manaj (Roman Bezjak dk. 74)

Yedekler: Yiğithan Kır, Anıl Taşdemir, David Kılınç, Foxi Kethevoama

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Atakan Üner (dk. 39) (Ümraniyespor), Muhammed Enes Durmuş (dk. 44), Mahatma Otoo (dk. 87) (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: Ercan Coşkun (Ümraniyespor), Mahatma Otoo (Balıkesirspor)