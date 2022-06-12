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Ümraniyespor’a Brezilyalı savunma oyuncusu

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Ümraniyespor, Brezilyalı futbolcu Allyson'u renklerine bağladı.

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Ümraniyespor’a Brezilyalı savunma oyuncusu

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Ümraniyespor'da transferler sürüyor. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Bandırmaspor forması giyen Allyson’u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Bandırmaspor takımında forma giyen, 31 yaşındaki defans oyuncusu Allyson’u 1+1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Allyson’a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz” denildi.

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