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Ümraniyespor’da 3 futbolcu corona çıktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 3 futbolcusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Güncellenme: 19:14, 25/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Ümraniyespor’da 3 futbolcu corona çıktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak Altınordu karşılaşması öncesinde corona virüsü testlerinin gelen sonuçlarıyla sarsıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 3 futbolcunun corona virüse yakalandığı belirtildi. Ümraniyespor'un konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“TFF 1. Lig 24. Hafta Altınordu müsabakası öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız karantinaya alınmış olup, durumları yakından gözlemlenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İstanbul ekibi 23 maç sonunda 31 puanla 11. sırada yer alıyor.