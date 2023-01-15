Ümraniyespor’da Serkan Kırıntılı ve Del Valle kadro dışı
Ümraniyespor'da İstanbulspor yenilgisi sonrasında kaleci Serkan Kırıntılı ve hücum oyuncusu Yonathan Del Valle kadro dışı kaldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor’da iki futbolcu kadro dışı bırakıldı.
Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hebasından yapılan açıklamada, futbolcular Serkan Kırıntılı ve Yonathan Del Valle’nin yönetim kurulu ile teknik heyetin ortak kararıyla kadro dışı bırakıldığı bildirildi.
Kaleci Serkan Kırıntılı, İstanbulspor karşılaşmasının devre arasında oyundan alınmıştı. Del Valle ise devre arasında oyuna girmişti.