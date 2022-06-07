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Ümraniyespor’da, Tarık Aksar yeniden başkanlığa seçildi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor'da Tarık Aksar, yeniden başkanlığa seçildi.

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Ümraniyespor’da, Tarık Aksar yeniden başkanlığa seçildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da bugün gerçekleştirilen olağan kongrede mevcut başkan Tarık Aksar yeniden başkan seçildi. 3 senedir başkanlığı yürüten Aksar yönetiminde Ümraniyespor 2021-2022 sezonunda Spor Toto 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

Tarık Aksar başkanlığında Ümraniyespor yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

“Gökhan İbrahimağaoğlu, Güral Yanık, Malıki Ejder Batur, Mustafa Polat, Nedim Can Sipahi, Oğuzhan Sarı, Ömür Aydın, Yusuf Ethem Koyuncu, Zafer Sevencan, Zeki Gümüş.”