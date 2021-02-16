Umut Bulut tarihe geçmeye hazırlanıyor… Konyaspor maçında oynarsa…

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Umut Bulut, Antalyaspor maçında görev alarak ligdeki 503. maçına çıktı. 37 yaşındaki futbolcu böylece, Oğuz Çetin’e ait ligde en fazla forma giyen futbolcu unvanına ortak oldu.

Umut Bulut, bu hafta sonu oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında da sahaya çıkması halinde, ligde en fazla forma giyen futbolcu olacak.

Kariyerine Petrolofisi altyapısında başlayan Umut Bulut’un, 2001 yılında transfer olduğu Ankaragücü’nde yıldızı parladı. Başkent ekibinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Umut Bulut, 2006 yılında 1 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor’un yolunu tuttu. Trabzonspor’da beş yıl forma giyen ve bordo-mavili forma altında 100 gol barajını aşmayı başaran başarılı futbolcu, ilk ve tek yurt dışı deneyimini Toulouse ile yaşadı.

FRANSA’DA BİR YIL

Fransız kulübünde bir yıl oynayan ve 32 maça çıkan Umut Bulut, 2013 yılında Galatasaray’a önce kiralandı, daha sonra da bonservisi ile satıldı. Üç yıl Galatasaray’da oynadıktan sonra Umut Bulut, 2016 yılında bedelsiz olarak Kayserispor’a transfer oldu.

Tecrübeli futbolcu, 6 Ocak 2020 tarihinden bu yana ise Yeni Malatyaspor forması giyiyor.

Ligde en fazla forma giyen futbolcu olma unvanını eline geçirmeye çok yakın olan 37 yaşındaki futbolcunu kariyerinde beş farklı takımda, tüm kulvarlarda toplam 617 maça çıktı. Umut Bulut, 198 kez Trabzonspor, 173 kez Galatasaray, 112 kez Kayserispor, 93 kez Ankaragücü, 41 kez de Yeni Malatyaspor formalarını terletti.

Umut Bulut’un Türkiye A Milli Futbol Takımı forması altında ise 39 maçta 10 golü bulunuyor.