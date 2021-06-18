Umut Bulut’un yeni takımı belli oldu

Yeni Malatyaspor'da 1 buçuk sezondur forma giyen 38 yaşındaki Umut Bulut, TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile sözleşme imzaladı.

Eyüpspor Kulübü’nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Umut Bulut Eyüpspor’da! Kulübümüz, Süper Lig’de en çok forma giyen futbolcu olan Umut Bulut ile sözleşme imzaladı. Umut Bulut’a hoş geldin diyor, Eyüpspor’umuzda başarılar diliyoruz” denildi.

İmza töreninden sonra duygularını aktaran Umut Bulut, “Futbol dünyasının asırlık çınarına geldiğim ve böyle bir aileye katıldığım için çok mutluyum. Büyük başarılar elde edeceğimize inancım tam. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise, Umut Bulut transferi ile ilgili “Umut, karakterli, başarılı, iş ahlakına sahip, profesyonel ve rekortmen bir oyuncu. Birlikte büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Kendisinin transfer sürecinde bize sağladığı kolaylıklar için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

YENİ MALATYASPOR’DAN TEŞEKKÜR

Malatya temsilcisi de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla katkılarından dolayı tecrübeli futbolcuya teşekkür etti.

Yeni Malatyaspor, söz konusu sosyal medya paylaşımında, “Profesyonel futbolcumuz Umut Bulut ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Umut Bulut'a teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.