Umut Meraş, Galatasaray derbisiyle siftah yaptı

Beşiktaş formasıyla ligde daha önce Altay ve Sivasspor maçlarında oyuna sonradan giren Umut Meraş, siyah-beyazlı formayla ligde ilk kez maça 11'de başladı.

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Beşiktaş’ın transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Umut Meraş, siyahlı-beyazlı formayla ligde siftah yaptı. Daha önce Ajax ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçına 11’de başlayan 25 yaşındaki sol bek ligde ise Galatasaray karşılaşmasına kadar 11’de görev alamamıştı. Altay ve Sivasspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Umut Meraş, ligde Galatasaray derbisiyle ilk kez 11’de görev yapmış oldu.

NECİP UYSAL 6 MAÇ SONRA 11’DE

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli ismi Necip Uysal, 6 maçlık aranın ardından 11’deki yerine döndü. Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında bir süre formasından ayrı kalan, ardından Sivasspor ve Başakşehir maçlarında oyuna sonradan dahil olan Necip Uysal, 6 maçlık aranın ardından 11’deki yerine döndü. Antalyaspor karşısında sağ bek olarak karşılaşmaya başlayan Necip Uysal, bu kez stoperde görev aldı.

3 TÜRK OYUNCU KALE VE SAVUNMADA

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, 3 Türk oyuncu tercihini kalede Ersin Destanoğlu, stoper Necip Uysal ve sol bekte Umut Meraş’tan yana kullandı. Genellikle stoperde Vida’nın Welinton’u görevlendiren Sergen Yalçın, hücum hattını bozmamak adına Türk oyuncu tercihini Necip Uysal’dan yana kullandı. Yalçın, stoperde Vida’nın partneri olarak Necip Uysal’a görev verdi.

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