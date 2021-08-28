Umut Meraş’ta mutlu son: Beşiktaş için geldi
Le Havre’ye 1 milyon Euro ödeyecek olan Beşiktaş, Umut Meraş ile yıllığı 900 bin Euro’dan 3 yıllığına anlaştı. Umut, gece geç saatlerde İstanbul’a geldi.
Beşiktaş’ta Umut Meraş transferi tamamlandı. Siyah-beyazlılar, son 1 aydır görüşmelerini hızlandırdığı Le Havre kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Milli futbolcuyu 1 milyon Euro+200 bin Euro bonuslu bonservis karşılığında transfer edecek olan Beşiktaş, Umut'a da senelik 900 bin Euro ödeyecek. 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 25 yaşındaki solak, dün gece geç saatlerde İstanbul'a iniş yaptı.
FORMDA GELİYOR
2019'da Bursaspor'dan Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Havre'ye transfer olan milli futbolcu, 2 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönecek. Fransa ekibinde 57 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Umut, 1 gol attı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in vazgeçilmezi olan Umut, milli formayla dikkat çekmişti.