Umut Nayir isyan etti, Giresunspor yanıt verdi

Giresunspor ile Umut Nayir arasında yaşanan gerilim tırmandı. Kadro dışı bırakıldığı süreç hakkında sert bir açıklama yapan Umut Nayir'e Giresunspor Kulübü'nden yanıt geldi.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor’un geçtiğimiz sezon Beşiktaş’tan bedelsiz olarak transfer ettiği Umut Nayir, kadro dışı bırakılma süreci ile ilgili sert bir açıklama yayınladı.

Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Umut Nayir, “Değerli Giresunsporlular ve spor kamuoyuna” başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Son dönemde hakkımda çıkan haberler ve iddialar üzerine konunun merkezindeki kişi olarak süreci anlatma zorunluluğum doğmuştur. Bildiğiniz gibi 2021-22 sezonunda Giresunspor olarak zorlu bir ligde kalma mücadelesi verdik. Sezon içerisinde yaşadığımız maddi, manevi tüm olumsuzluklara rağmen sezonun son dakikasına kadar takımımın yanında yer aldım ve katkı sağlamak için tüm gücümle çalıştım. Her zaman saha içinde kaldım. Bu mücadelenin sonunda ise Giresun şehrini Süper Lig’de tutmayı başarmış olmanın gururunu tüm takım arkadaşlarımla birlikte yaşadım. Bu süreçte biriken alacaklarımdan doğan haklarım olmasına rağmen federasyona gitme yolunu tercih eden en son isimlerden biri oldum.

“DOĞACAK OLAN ÇOCUĞUMUZA…”

Yeni sezon hazırlıklarımı ve planlamalarımı Giresunspor’da devam etmek üzere gerçekleştirdim. Eşimin Giresun’dan ayrılmak istediğine dair asılsız iddiaların aksine doğacak olan çocuğumuza da uygun olacak bir ev tutup kirasını da peşin olarak ödedik. Olması gerektiği gibi sezon öncesi kampına da ilk günden dahil olarak yeni sezon için çalışmalarımı sürdürmeye devam ettim. Buraya kadar olan süreçten de somut bir şekilde anlaşılacağı üzere Giresun’da ve Giresunspor’da oynamaktan dolayı hiçbir hoşnutsuzluğum olmadı. Aksine bu şehrin mücadelesinde bir parça olmaktan büyük gurur duydum. Fakat gerçekliği bulunmayan bir takım iddialar ile benim Giresun’da kalmak istemediğime dair söylemlerde bulunuldu. Bunları kabul etmem mümkün değildir.

“AYNI GÜNÜN AKŞAMI ARAYARAK…”

Kulüp kararıyla kamptan kadro dışı bırakılma sürecime gelecek olursak; geçtiğimiz günlerde geçmiş dönem alacaklarıma dair gerçekleşen görüşmelerde kulübümüz ödemenin bir kısmını çek ile yapmayı teklif edince ben de diğer futbolculara ödemeler yapılmışken farklı bir ödeme yöntemine tabii tutulmak istemediğimi belirttim. Başkanımız sıkıntı olmadığını ve ödemenin yapılacağını söylese de aynı günün akşamı arayarak alacaklarımdan vazgeçip sözleşmemin karşılıklı feshedilmesini teklif etti.

Bunun üzerine ben de ödeme yapılmadığı takdirde zaten haklı fesih yapabileceğimi kendisine belirttim. Görüşmelerin akabinde geçmiş alacaklarımın ödemesi gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından gerçekliği bulunmayan bilgiler yayılmasına ve takıma yeni katılan oyunculara olumsuz konuştuğum gibi doğruluğu olmayan iddialar ile tarafıma yönelik takım içi itibarsızlaştırma çalışmaları yapılmasına ise üzülerek şahit oldum.

“KADRO DIŞI BIRAKILMA KARARI KULÜP TARAFINDAN BANA İLETİLMİŞTİR”

Kulüp tarafından verilen kadro dışı bırakılma kararının sanki ben izin istemişim ya da Giresun’da kalmak istemiyormuşum gibi lanse edilmesini kabul etmem mümkün değildir. Yeni sezon planlamalarımı Giresunspor’da devam etmek üzerine gerçekleştirdiğim yukarıda verdiğim somut örneklerle açık bir şekilde ortadadır. Bazı haber sitelerinde yer aldığı şekilde benim kamptan izin istediğim yönündeki ifadeler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha belirtmek isterim ki benim böyle bir isteğim olmamıştır. Kadro dışı bırakılma kararı kulüp tarafından bana iletilmiştir.

Tüm bu süreçlerin ardından Giresunspor’da istenmediğimi fark etmem üzerine sözleşmemdeki henüz doğmamış bütün alacaklarımdan feragat ederek ayrılmayı kabul etmemin ardından kulübümüzün sözleşmenin feshi için ekstra bir para istemesi ise süreci çözümsüz bir noktaya getirmiştir. Bu açıklamayı yapmamdaki sebep haklı veya haksız aramak değil, çarpıtılmış ifadelerle medyada yer alan bir sürecin yaşandığı şekilde bilinmesini istememden ötürüdür.

Sonuç olarak; yeni sezon planlamasında yer almamak sporun doğasında olan kabul edilebilir bir süreçtir. Ancak yukarıda bahsettiğim şekilde hayali sebepler ile bezeli etik dışı bir süreç ise ne sporun ne de insanlığın bir parçasıdır.”

GİRESUNSPOR’DAN YANIT GELDİ

Giresunspor Kulübü ise Umut Nayir’in açıklamalarına resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcumuz Umut Nayir’in sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu talihsiz ve ego yüklü açıklamalar dolayısıyla kamuoyunun ve camiamızın doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Futbolcumuz Umut Nayir’in gerek sezon öncesi hazırlık kampında sergilediği profesyonellikle bağdaşmayan bazı tutum ve davranışları, gerekse menajerler vasıtasıyla kendisine takım bulma arayışları neticesinde bu şartlar altında kadromuzda yer alamayacağı oyuncuya iletilmiş ve kendisine kulüp bulması için müsaade edilmiştir. Tüm bu gerçekler ortadayken oyuncu tarafından yapılan talihsiz açıklamayı hayretle karşıladığımızı belirtmek isteriz. Unutulmamalıdır ki kimse Giresunspor’dan üstün değildir ve her oyuncu imzalamış olduğu profesyonel sözleşmenin şartlarına göre hareket etmek mecburiyetindedir. Yapmış olduğu açıklama sebebiyle kulübümüzün hak ve menfaatlerini savunmak amacıyla gerekli hukuki süreçler de ayrıca başlatılmıştır.

Yönetim Kurulu olarak Giresunspor’umuzun menfaat ve çıkarları neyi gerektiriyorsa o adımları kararlılıkla atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kulüp olarak Umut Nayir’e karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirmiş olduğumuz gerçeğinin altını bir kez daha çizerek belirtmek isteriz ki bizler Giresunspor’umuzu başarıya taşıyacak ve taraftarlarımızın takdirini kazanacak doğru oyuncu grubu ile yolumuza devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”