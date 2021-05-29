Ünlü spiker Fikret Engin hayatını kaybetti

TV8’in sevilen Bay Tahmin programının sunucusu Fikret Engin bir süredir gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ünlü spiker, 25 Mayıs’ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı ve gece saatlerinde hayatını kaybetti.

ACUN ILICALI: MEKANIN CENNET OLSUN

Televizyoncu Acun Ilıcalı Fikret Engin’in ölüm haberi sonrası “Mekanın cennet olsun” notuyla bir paylaşım yaptı.

FİKRET ENGİN KİMDİR?

Fikret Engin, 1973 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Medya ile tanışmasının ardından bir süre sonra İstanbul'a taşınmıştır. Yeditepe'de çeşitli medya kuruluşlarında farklı görevler almıştır. ATV, Star TV, Super FM ve Teleon TV gibi gibi kanallarda çalışmıştır. Ancak o TV8'de ekranlara gelen Bay Tahmin programıyla özdeşleşmiştir.

Acun Ilıcalı'nın TV8'i satın almasından önce kanalda aktif olarak görev almıştır. Başta futbol maçları olmak üzere, boks, muay thai ve mma gibi spor müsabakalarını seslendirmiştir.

Ancak Acun Ilıcalı'nın kanalı satın almasından sonra da görevi sürmüştür. Bazı milli maçlarda spikerlik yapmaya devam etmiştir. Ayrıca Ilıcalı'nın veteranlar halı saha ligini de Murat Özarı ile birlikte spikerliğini yapmıştır. Bugüne kadar 3000'in üzerinde spor müsabakasını sunduğunu söylemiştir. Aslen Bursalı'dır.

1973 yılında dünyaya gelmiştir. Fikret Engin yaşı 48'dir. Bursa'da bir akrabasının yanında tekstil mağazasında çalışırken AS TV idarecileri tarafından keşfedilmiştir. Ardından uzun yıllar Bursa AS TV'de programlar yapmıştır. Daha sonra birçok televizyon programı ve bunun yanı sıra radyo programında da sunucu olarak görevlerde bulunmuştur.