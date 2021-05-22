VakıfBank Spor Kulübü’ne dört iletişim ödülü daha

3 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğuyla ‘Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı’ unvanının sahibi olan VakıfBank Spor Kulübü, sporun yanı sıra iletişim alanında da ödüller kazanmaya devam ediyor. Sosyal medya ve iletişim alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiren sarı siyahlı kulüp, bu alanda kazandığı birçok ödülün ardından biri büyük toplam 4 ödüle daha layık görüldü. İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nin (İDA) bu yıl 4’üncü kez düzenlediği PRİDA İletişim Ödülleri’nde ‘Yaratıcı İçerik Üretimi’ dalında 1’incilik, ‘Sosyal Medya Kullanımı’ dalında 2’ncilik ödülüne layık görülen sarı siyahlı kulüp, ayrıca ‘Facebook Özel Ödülü’ ve ‘En Başarılı Pazarlama İletişimi Uygulaması Büyük Ödülü’nün sahibi oldu.

166 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI İNTERAKTİF VOLEYBOL OYUNU: VOLLEYINSTA

VakıfBank Spor Kulübü, Instagram hesabı üzerinden 166 bin kişinin katılımıyla yapılan interaktif voleybol oyunu VolleyInsta projesiyle hem taraftarının hem de spor kamuoyunun beğenisini topladı. Tamamen Instagram’ın kendi özellikleri kullanılarak kurgulanan maçta 166 bin oy kullanılmış ve takipçiler, desteklediği takımlara antrenman yaptırarak maçın gidişatını belirlemişti. VakıfBank Spor Kulübü’nün başarılı projesi, PRİDA İletişim Ödülleri’nde dört ödüle layık görülerek tescillenmiş oldu.

VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ ÖDÜLE DOYMUYOR

Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği’nin (ICCO) Türkiye temsilcisi olan İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nin (İDA) düzenlediği prestijli ödül organizasyonu PRİDA İletişim Ödülleri’nde kazandığı dört ödül ile yakın dönemde toplam ödül sayısını 15’e yükselten VakıfBank Spor Kulübü, voleybol salonlarında olduğu gibi iletişim alanında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı siyahlı kulüp, son olarak ABD’de düzenlenen Uluslararası Mercury Mükemmellik Ödülleri’nde sosyal medya yönetimi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ve Vakıf Battleground projeleriyle 6 ödülün sahibi olmayı başarmıştı.