Valado Tralhao: İlk yarıdaki oyundan memnunuz

Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Joao Carlos Valado Tralhao, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada "İlk yarıdaki oyundan memnunuz. İkinci yarıda kendi seviyemizin altında oyun sergiledik" diye konuştu.

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Süper Lig’in 3’üncü haftasında Sivasspor sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Joao Carlos Valado Tralhao açıklamalarda bulundu.

“Bugün bizim adımıza karışık, zor bir maç olacağını biliyorduk” diyen Tralhao “Rakibimizin son dönemlerde özgüvenini yüksek sonuçlar alıyordu ve kalitesini gösteriyordu. Bugün bireysel olarak üst seviyede oyandık. Bu şekilde golü bulduk. Oyunu iyi kapattığımız dakikalarda önemli bir oyuncu sakatlık nedeni ile çıktı. Rakipten daha az sayıda oyuncu ile oynadığımız anlarda sağdan, soldan ataklar buldular. Oyuncu değişikliği yaptığımız anlarda ters atılan bir topta ofsaytta kalmayan oyuncu ile gol attılar. Gol yedikten sonra düşüş başladı. İlk yarıdaki oyundan memnunuz. İkinci yarıda kendi seviyemizin altında oyun sergiledik. Rakip dengeledi ve bazı anlarda iyi oynadı. Bu bir süreç. Bir kimlik oluşturuyoruz. Bunu oluşturmak kolay değil. Bunu yapmaya devam edeceğiz. 3 haftalık süreçte yeni oyuncular aramıza katıldı. Oyuna giren oyuncuların çoğu bizimle yeterince antrenman fırsatı bulamayan oyunculardı. Bütün oyuncuların olduğu çalışmalarda daha iyi bir kimlik oluşturacağımızı düşünüyorum” dedi.