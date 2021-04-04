Valencia ırkçı saldırı nedeniyle sahadan çekildi

Avrupa futbolu bir kez daha ırkçılık olayıyla karşı karşıya… İspanya La Liga’da 29. haftada oynanan Cadiz – Valencia maçı, konuk ekibin savunma oyuncusu Mouctar Diakhaby’ye yapılan ırkçı söylem nedeniyle karıştı.

Mücadelede 32’inci dakika oynanırken Diakhaby ile Juan Cala arasında yaşanan tartışma sonrası Fransız futbolcu çileden çıktı. Kendisine ırkçılık yapıldığını belirten 24 yaşındaki savunma oyuncusu Cala’nın üzerine yürüdü. Bu sırada takım arkadaşları araya girerek Diakhaby’i sakinleştirmeye çalıştı.

Oldukça sinirli olduğu gözlenen Diakhaby hakemlerle uzun süre tartışma yaşadı ve soyunma odasına gitti. Yaşananlar sonrası maç durdu. Valencia takımı arkadaşları ile birlikte içeriye girdi.

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‘IRKÇILIĞA HAYIR’

Yaşananlar sonrası Valencia maça dönme kararı aldı ancak Mouctar Diakhaby karşılaşmaya devam etmedi. Sahaya çıkmayan Diakhaby’nin yerine Guillamon oyuna dahil oldu mücadele kaldığı yerden devam etti.

Valencia Kulübü resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: “Tüm takım, bu arma için savaşmak amacıyla sahaya dönmeye karar verdi ancak ırkçılığa karşı da birlik olmuş durumdalar. Irkçılığa hayır.”