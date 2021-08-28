Valencia kendisini buldu

Erol Bulut’un genelde kanatlarda şans verdiği Ekvadorlu yıldız, Emre Belözoğlu döneminde rakip kaleye en yakın isim olarak görev yapmıştı. Vitor Pereira devam ettirdi ve Enner Valencia, son 10 maçta 10 gol attı.

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Fenerbahçe’de Enner Valencia fırtınası esiyor… Helsinki deplasmanında attığı 3 golle adından söz ettiren Ekvadorlu yıldız, sarı-lacivertlilerin gol makinesi oldu. İlk transfer olduğunda Erol Bulut'un kanatlarda görevlendirdiği Valencia, geçen sezonun son haftalarında Belözoğlu'yla forvete geçti. Pereira'nın ileri uçta şans verdiği Ekvadorlu golcü, forvette son 10 maçta 10 kez fileleri havalandırdı.

Sezona da fırtına gibi başlayan Valencia 1'i lig ve 1'i UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere 2 maçta 4 gol attı.

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“ŞAMPİYON OLACAĞIZ”

Helsinki’de soyunma odasında hocası ve arkadaşlarından tebrik alan Valencia, büyük mutluluk yaşadı. Tecrübeli isim, “Böyle mücadele eden ve inanan bir ekibin parçası olduğum için gurur duyuyorum. Bu sezon en yüksek gol ve asist sayısına ulaşarak takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Fenerbahçe uzun zamandır şampiyon olamıyor, oynadığımız her maçta takım olarak savaşarak, sene sonunda taraftarlarımıza şampiyonluk hediye etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.