Valencia: Taraftarlar da çok üzgün ama…

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından konuştu.

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Süper Lig’in 19. haftasında Yeni Malatyaspor’u sahasında 2-0 yenen Fenerbahçe’de oyuna ikinci yarı giren ve Pelkas’ın golünde asist yapan Enner Valencia, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı sonrasın Karagümrük maçının ardından Malatyaspor karşısında da sahne alan Ekvadorlu oyuncu, “Geri döndüğüm için çok mutluyum. Takımdan uzak olmak çok zor. Sahada olduğum her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum ki Fenerbahçe hak ettiği yere gelsin. Bugün iyi oynadık ve en önemlisi 3 puan aldık. Ligin ilk yarısında iyi olduğumuz da kötü olduğumuz zaman da oldu. Bugün olduğumuz yer istediğimiz yer değil. İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi. Taraftar bana çok sevgi gösterdi. Onlar da çok üzgünler ama bize güvensinler, sonuna kadar savaşacağız” ifadelerini kullandı.

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