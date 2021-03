Valentin Rosier: ‘Bu teması sevmeyenler artistik buz pateni izlesin’

Süper Lig 30. haftasında Medipol Başakşehir’i 3-2 yenen Beşiktaş’ta, gecenin yıldızlarından olan Valentin Rosier maç sonu olay bir paylaşım yaptı.

Bu sezon sergilediği performansla takımının zirvede yer almasında önemli rol oynayan Fransız sağ bek, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

24 yaşındaki savunmacı, “Her maç ‘Rosier kart görmeliydi’ diyorlar. Futbol temas sporu. Bu teması sevmeyenler artistik buz pateni izlesin. Biz kartalız ve burada avlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sezon başında Sporting Lizbon’dan kiralanan Rosier, Süper Lig’de oynadığı 22 maçta 1 gol atıp 5 asist yaptı.

Rosier should get a card, same talk every game. Football is a contact sport. Those who don’t like contact should watch artistic ice skating . We are eagles we are hunting here

