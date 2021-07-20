Valentin Rosier’de mutlu son

Beşiktaş ile Valentin Rosier birlikteliği 4 yıl daha devam edecek… Siyah-beyazlılar geçen sezonu takımda kiralık olarak geçiren Fransız sağ bekin bonservisi için Sporting Lizbon'la sürdürdüğü pazarlıklarda mutlu sona ulaştı. Kara Kartal, Portekiz kulübünü 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında ikna ederken 24 yaşındaki futbolcuyla da senelik 1 milyon 350 bin Euro maaş karşılığında 4 yıllık anlaşma sağladı.

GALATASARAY'I İSTEMEDİ

Kara Kartal'ın transferde elini ise Rosier'in tutumu rahatlattı. Çifte kupalı sezonda takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Fransız oyuncu taraftarla da özel bir bağ kurmuştu. Sporting Lizbon, Beşiktaş'tan daha fazla bonservis bedeli öneren Galatasaray'ın teklifini kabul etmek istese de Rosier'in sarı-kırmızılıları reddetmesi sonrasında siyah-beyazlılar transferi bitirdi. Takıma katılmak için gün sayan Rosier'in kısa sürede İstanbul'a gelip imzayı atması bekleniyor.