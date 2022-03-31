Valerien Ismael, Beşiktaş’ın sıkıntısını çözdü: Kondisyon!

Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Valerien Ismael'den siyah beyazlıların sakatlık raporuna dair tespit geldi.

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Göreve başladığı günden itibaren uyguladığı sert kurallarla futbolcularını sıkı bir antrenman programının içine sokan Teknik Direktör Valerien İsmael ve ekibi, sezon içinde yaşanan sakatlıklara dair raporları inceledi.

Fransız çalıştırıcı, takımın yaşadığı düşüşte kondisyon eksikliğine bağlı sakatlıkların etkili olduğunu belirterek bu durumu gelecek sezon düzelteceklerini ifade etti. Eski maç kasetlerini de izleyen Ismael, Beşiktaş'ın sadece 4. haftada 3-0 kazanılan Yeni Malatya karşılaşmasında potansiyelini tam olarak sahaya yansıttığını sonrasında ciddi bir düşüş yaşadığını tespit etti.

BEKLERE ÖZEL İLGİ

Beşiktaş’ta hoca değişikliğinin en çok takımın beklerine yaraması bekleniyor. Valerien İsmael'in 3-4-3 sisteminde hücumcu bekleri orta alanda kullanmasıyla özellikle Rosier ve Rıdvan'ın performanslarının yükseleceği düşünülüyor. Fransız çalıştırıcı da iki oyuncuyla özel olarak ilgileniyor.

TAKIMA 1 GÜN İZİN VERDİ

Trabzonspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Beşiktaş'ta oyunculara bugün için izin verildi. Siyah-beyazlılar yarınki idmanını Vodafone Park'ta seyircisinin önünde yapacak. 1 TL'den satışa çıkarılan antrenman biletlerine siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.