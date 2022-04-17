Valerien Ismael: Biraz daha acımasız olmamız gerekiyordu

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Giresunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Giresunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş’ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael, mücadeleyi değerlendirdi.

Valerien Ismael’in sözleri şöyle;

“Sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Mutsuzuz. Puan tablosundaki farkı kapatmak istiyorduk. Ama maalesef bu durumu kabulleneceğiz. İkinci yarıda daha etkili olduk. İlk yarıda hızlı top yapamadık. İkinci yarıda daha etkili olduk. Gol atmalıydık.”

“Çok basit bir şekilde, gol atmamız gerekiyordu. Ön bölgede biraz daha acımasız olmamız gerekiyordu. Her şeyi denedik. Özellikle son 30 dakika da baskı kurduk ama ödülünü alamadık. Bu tarz maçlarda büyük efor sarf ettikten sonra bunun ödülünü almayı isterdik ama yapamadık bugün.”

“Bütün futbolcularımızdan çok beklentimiz var. 3 maçlık genel duruma bakınca, tabii ki daha iyi performans göstermesi gerekenler olabilir ama önümüzdeki maçlarda neler olacak bakacağız.”

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