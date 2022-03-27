Valerien İsmael futbolculara mesaj verdi!

Beşiktaş'ın yeni teknik patronu mesaiye hızlı başladı. İsmael, futbolcularına çok çalışacaklarını anlattı; hedefi, “Kalan tüm maçları kazanmalıyız” sözleriyle çizdi.

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Beşiktaş’ın yeni teknik patronu Valerien İsmael, parolasını açıkladı, mesaiye başladı. “Şimdi çalışma zamanı” sözleriyle takımı devralan İsmael dün takımıyla ikinci idmanına çıktı. Trabzonspor mesaisine devam edilirken antrenmanın bir bölümü basına açıktı. Fransız çalıştırıcı, idman öncesi futbolcularla kısa bir konuşma yaptı, “Kalan tüm maçları kazanmalıyız” dedi. Antrenmanın ana bölümünde taktik program gerçekleştirildi.

AİLESİ İSTANBUL'A GELECEK

Valerien İsmael'in iş mantalitesini gösteren detaylar da ortaya çıkmaya başladı. 11.00'deki antrenman için tesislere 06.30'da gelen İsmael, tesisteki detaylarla ilgilendi ve sabah sporunu yaptı. Kendisine rezidans tahsis edilen İsmael'in, ailesi İstanbul'a gelene kadar tesislerde kalabileceğini yönetime iletti. Öte yandan hafta başından itibaren takıma yoğun bir tempo ile çalıştıracak tecrübeli hoca, pazar günü için futbolculara izin verdi.

YARDIMCILARI BİLGİ ALDI

Yardımcı antrenör David Murray ve atletik performans antrenörü David Northeast, kondisyoner Miguel Peiro'dan takımdaki futbolcuların fizik durumları hakkında bilgiler aldı. Önder Karaveli döneminde takıma katılan Peiro, detaylı analizleri yeni ekibe iletti.