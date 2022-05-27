Valerien Ismael’den Beşiktaş’a ‘komando’ kampı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yeni sezonda başka bir Beşiktaş istiyor. Fransız hoca, yüksek tempo ve fizik gücüne dayalı oyun istediği futbolcularını sezon öncesi kampına hazır gelmeleri konusunda uyardı.

Doğan GÜNDOĞDU

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Göreve gelmesinin ardından takımdaki eksikleri ayrıntılarıyla belirleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, yeni sezonda çok diri bir takım için kolları sıvadı.

Parolasını yüksek tempo ve fizik gücüne dayalı oyun olarak belirleyen Fransız hoca, hazırlık kampında futbolcularını adeta bir komando gibi çalıştıracak. İsmael, kondisyon yüklemesi yapacağı ve fizik gücünü artıracağı oyuncularından özel hayatlarına dikkat etmelerini de istedi.

ÖN ALAN PRESE ÖNEM

Valerien İsmael, kampın ilk etabında fizik ve kondisyon, ikinci etabında ise taktiksel ve ön alan pres oyununa dair çalışmalar yaptıracak. Fransız hoca yeni sezonda 3-4-3 ve 3-4-1-2 dizilişini tercih edecek.

Genç teknik adam, set hücumları ve topu ayağında fazla tutmayan, rakip topu kaptığında ise takım halinde pres yaparak en kısa sürede topa hakim olacak bir Beşiktaş'ı sahada görmek istiyor.