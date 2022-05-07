Valerien Ismael’den derbi uyarıları

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisi ile ilgili futbolcularına uyarılarda bulundu.

Doğan GÜNDOĞDU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları hem sahada hem de maç toplantılarında devam ediyor.

Görüntülü analizlere büyük önem veren Teknik Direktör Valerien Ismael, son haftalarda yenen golleri inceletti. Hazırlanan sunum oyunculara izlettirildi. Fransız hoca, özellikle atağa çıkarken kaybedilen toplar sonrası takımın hızlı bir şekilde savunmaya dönmesini istedi. Doğru yerleşim planı hakkında görsel yardımla antrenmanlarda çalışmalar yaptırıldı.

DOĞRU POZİSYON UYARISI

Valerien Ismael, “Kaybettiğimiz topların ardından çok fazla pozisyon veriyoruz. Tüm takım geriye koşmalı, doğru pozisyon almalı” dedi. Ismael'in bir diğer uyarısı da Fenerbahçe'nin 9 gollü orta sahası Miha Zajc üzerine oldu. Sloven oyuncunun, savunmadan dönen topları iyi değerlendirdiği anlatıldı. Genç çalıştırıcı, “Zajc'a pozisyon vermemeliyiz. Boş koşularına dikkat edilmeli” dedi.

BEŞİKTAŞ FAZLA, FENERBAHÇE AZ YİYOR

Geride kalan 35 haftanın istatistiklerine bakıldığında Beşiktaş; kalesinde beklentilerden fazla, Fenerbahçe ise az gol yiyor. İstatistik firması ‘Comparisonator'un rakamlarına göre siyah-beyazlıların maç başına gol yeme beklentisi 1.13; bu, ligin en düşük ikinci verisi.