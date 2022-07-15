Valerien Ismael’den kadro dışı kalan Serdar Saatçı ile ilgili açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdükleri Avusturya'da önemli açıklamalarda bulundu. 46 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlıların transfer planı ve kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı hakkında konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da yaptığı kampla devam ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Fransız çalıştırıcı transfer planlaması hakkında bilgi verdi. Valerien Ismael’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

“TRANSFER YAPACAĞIZ AMA BEKLEYECEĞİZ”

“Tek bir isim vermek zor. Her futbolcumuz elinden geleni yapıyor. Burada olanlar Beşiktaş’ta olmayı hak eden oyuncular. Başarının bir parçası olmak istiyorlar. Sezon başında çok çalışmak durumundayız. Kampta herkes övgüyü hak ediyor. Bu anlayışı sezona yaymak durumundayız. Zor bir sezon bizi bekliyor. Her maç zor olacak, zorlanacağız. Bu atmosferi burada yaratmak güzel. Kadromuzu yeterince derinleştirdik. Genişletiyoruz ve kadromuzu oluşturmaya başladık. Aslında biraz bekleme lüksümüz var. Bizi yüzde yüz ikna eden bir durum oluşursa değerlendirmeye alabiliriz.”

“Yeni diziliş oyuncuları nasıl etkileyecek?” sorusuna deneyimli çalıştırıcı, “Geçen sezon aslında 3’lü oynama görüntüsünü verdik. 5 büyük ligde de bu sistem oynanıyor. Bu konuda esneğiz. 3-4-3 de olabilir. Maça göre değiştirebiliriz.. Neticede maç kazanmak gerekiyor. Oyuncularımız sisteme karşı istediklerini verdiler. Henüz yüzde yüze ulaşamadık. Weghorst ve Muleka yeni katıldı, milli takımdan dönenler oldu. Herkesi aynı seviyeye çekeceğiz. Hafta hafta üstüne koyarak gideceğiz” dedi

SERDAR SAATÇI KONUSUNDA AÇIKLAMA

“Serdar Saatçı konusunu kendi içimizde netleştireceğiz. Her futbolcunun burada yüzde yüzünü vermesi gerek. Benim beklentim ve taraftarın beklentisi bu. Herkes yüzde yüzünü vermeli. Eğer bu olmuyorsa ben de bir karar alırım sonunda. Kadromuzu yeterince derinleştirdik. Genişletiyoruz ve kadromuzu oluşturmaya başladık. Aslında biraz bekleme lüksümüz var. Bizi yüzde yüz ikna eden bir durum oluşursa, değerlendirmeye alabiliriz.”

İspanya’ya giderken herkesi götürmek isteriz ama kadroyu azaltacağız. Elimizden geldiğince gençlerimizden faydalanmaya çalışacağız.

‘İKİ TÜRK FUTBOLCUNUN YERİ GARANTİ’

“Saiss bizim için çok iyi bir transfer oldu. Nisan ayında Ceyhun Bey’in önerisiyle görüşmeye başladık. Çok faydalı olacağını düşündüm. Transferi çok çabuk bitirebildik. Beşiktaş’a gelme konusunda çabuk karar verdi. İspanya kampında katılacaktır diye düşünüyorum. İki Türk futbolcunun yeri garanti gibi görünüyor. Kale ve sol kanat o şekilde görünüyor. Hücum, orta sahada ve savunmada Türk oyuncularımızın olması avantaj. Orada esnek olacağız. Kadroda bu esnekliği sağlayan Emirhan, Cenk ve Kenan gibi oyuncularımız da var. 1-2 tane daha Türk isim kadromuza kattıktan sonra daha dengeli tercihler yapabileceğiz. Bu kural aslında Türk kulüplerinin işini biraz zorlaştırıyor. Kalite konusunu zorlaştırıyoruz. En iyi Türk oyuncular yurt dışında oynuyor. Kulüpler için baskı yaratıyor.”