Vardy kaldığı yerden! Leicester City tek golle kazandı

Premier Lig'de açılış yapan Leicester City golcüsü Jamie Vardy'nin tek sayısıyla Wolverhampton'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanla başladı.

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İngiltere Premier Lig’de ilk hafta karşılaşmasında Leicester City, Wolverhampton Wanderers’ı konuk etti.

King Power Stadyumu’nda oynanan müsabaka, Leicester’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 41. dakikada Jamie Vardy kaydetti. Jamie Vardy, golü attıktan sonra “kurtlar” olarak bilinen Wolverhampton taraftarının bulunduğu tribüne giderek kurt gibi uludu.

34 yaşındaki golcü, geçen sezon 42 maça çıkarken 17 gol atıp 9 da asist yaptı.

Leicester City’de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, mücadelede 90 dakika boyunca forma giydi.

Bu sonucun ardından Leicester City, sezonu 3 puanla açtı. Wolverhampton Wanderers ise puansız bir başlangıç yaptı.

Leicester City, gelecek hafta West Ham deplasmanına gidecek. Wolves ise Tottenham’ı ağırlayacak.