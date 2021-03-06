Vatandaş halı sahalara akın etti: ’15 dakikada yere seriliyorlar’

Kontrollü normalleşmeyle birlikte yeniden faaliyete geçen alanlardan biri de halı sahalar oldu.

Aylardır kapalı olan halı sahalar açılmasının ardından, haberi alan sporseverler işletmelere akın etti. Büyük bir randevu yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar alınan karardan çok mutlu.

Yeni tedbirlerle birlikte halı sahalarda tuvalet ve banyolar kullanıma kapatıldı. Girişte ateş ölçümü yapılırken, gelen vatandaşların HES kodu sorgulaması da gerçekleştiriliyor. Vatandaşlara forma verilmezken herkesin kendi formasını getirmesi isteniyor.

“2 saat oynamak istiyorlar 15 dakikada yere seriliyorlar”

Halı saha işletmecisi Erol Karatepe, halı sahaların açılmasının çok iyi olduğunu belirterek, “Haddinden fazla istek var ama zaman yok. Çok özlemişler. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, gelen insanlar bazen 2 saat oynamak istiyor ama ilk 15 dakikada hepsi yerlere seriliyor ve 10 dakika mola veriyorlar. Evde yatmaktan insanlar mahvolmuş durumda” diye konuştu.

Alınan tedbirlerden bahseden Karatepe, “Soyunma odalarındaki dolapların mesafeleri 1,5 metre arayla . Tuvaletler, banyolar kullanılmıyor. Yazılarımız var. Maskesiz girilmemesi için, 1,5 metre mesafe korunması için. Ateş ölçümü yapılıyor. HES kodu alınıyor. İnşallah bir an önce her şey normale girer, halı saha sahipleri de rahatlar” dedi.

“Umarım halı sahalar kapanmaz”

Halı sahaya maç yapmak için gelen vatandaşlardan biri halı sahaların açılmasını şu ifadelerle değerlendirdi:

“Bugün buraya 3 puan almak için geldik. Uzun süredir maç yapmıyorduk. Halı sahadaki maçlarımızı özledik. Uzun süredir nadir pandemi döneminde sosyalleşebileceğimiz alanlardandı halı sahalar. Ancak görüyoruz ki çeşitli önlemler alındığı zaman gerçekten de burada maçlar yapılabiliyor. HES kodlarımız alınıyor, mesafemizi koruyoruz. Maçlardaki yelekler verilmiyor ve kendi formalarımızla geliyoruz. Umarım kapanmaz halı sahalar. Çünkü hakikaten sosyalleşebileceğimiz yerlerde burası.”

“Sokaktaki taşa bile vurasımız geliyordu”

Bir diğer vatandaş ise, “Spor biliyorsunuz hayatın önemli bir parçası. Bizim de yapabildiğimiz tek spor. Aynı zamanda sosyalleşme alanı halı sahalar. Açıldığı için çok mutluyuz. Böyle sokakta gördüğümüz taşlara bile vurasımız geliyordu pandemi döneminde. Halı sahalar güzel bir biçimde açıldı. Saat sınırlaması olsa da kurallara dikkat ediliyor. Soyunma odaları kapalı. Yelek vermiyorlar. Gerekli önlemler alınmış. Girişte HES kodlarımız alındı. Açıldığı için çok mutluyuz halı sahalar” şeklinde konuştu.