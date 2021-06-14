Ve anlaşma tamam! Sergen Yalçın ile 1 yıl daha

BEŞİKTAŞ'TA yılan hikayesine dönen Sergen Yalçın konusu dün itibariyle çözüme kavuştu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin görüşmeler konusunda

görevlendirdiği Asbaşkan Emre Kocadağ, Roma'daki İtalya-Türkiye maçına gitmiş ve önceki gün yurda dönmüştü. Soluğu Çeşme'de alan Kocadağ, Sergen Yalçın ile bir araya geldi. Tatilini sürdüren Yalçın, 1 yıllık mukavele şartı koydu ve bu talep yönetim tarafından kabul görüldü.

1 TEMMUZ'DA GÖREVDE

ANLAŞMA süresinin 1 sezon olacağı sözleşmede Sergen Yalçın'a senelik 1.7 milyon Euro ödeneceği öğrenildi. Şampiyonluk bonusunun da yer alacağı sözleşme detayları Başkan Çebi'nin onayından geçti. Başarılı teknik adam, bu hafta İstanbul'a dönüp Çebi'yle bir araya gelecek. Siyah-beyazlı kulüp, yeni anlaşmayı resmi açıklamayla duyuracak. Yalçın, 1 Temmuz'da topbaşı yapacak takımın başında görevine devam edecek.

ROSIER TAMAM GEDSON YOLDA

BEŞİKTAŞ, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyahbeyazlılar, Valentin Rosier konusunda mutlu sona yaklaştı. Yönetim, Sporting Lizbon ile yaptığı görüşmede Fransız futbolcunun bonservisi konusunda 4 milyon Euro ve bir sonraki satıştan pay karşılığında el sıkıştı. İmzaların hafta içerisinde atılması bekleniyor. Portekiz basını da Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'i kiralayabileceğini yazdı.