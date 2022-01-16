Vedat Muriqi için transfer açıklaması! Resmi teklif geldi…

İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen ve adı yeniden Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi için transfer açıklaması yapıldı. Sportif Direktör Igli Tare, Vedat Muriqi için Rusya'dan teklif aldıklarını duyurdu.

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Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer aldığı konuşulan Vedat Muriqi için Lazio’dan transfer açıklaması geldi.

İtalyan ekibinin sportif direktörü Igli Tare, Kosovalı golcü için, “Muriqi için Rusya’dan resmi teklif geldi. Şu an başka bir şey söyleyemem” şeklinde konuştu.

İtalyan basını ise, bu kulübün CSKA Moskova olduğunu belirtti. Vedat’ın 2.5 milyon euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla CSKA Moskova’nın yolunu tutacağı öne sürüldü.

YUSUF YAZICI İLE AYNI TAKIMDA

Öte yandan CSKA Moskova, Lille’den milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı’nın transferinde de sona geldi. Yusuf, Rusya’da sağlık kontrolünden geçmişti.