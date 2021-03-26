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Vedat Muriqi’den Fenerbahçe mesajı: ‘Lazio’da mutluyum’

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Kosovalı forvet Vedat Muriqi, Türkiye'ye döneceği iddialarına açıklık getirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:48, 26/03/2021
Spor HaberleriFutbol

İtalya Serie A ekibi Lazio’da forma giyen Vedat Muriqi, Fenerbahçe’ye geri döneceği iddialarının ortaya atılmasından sonra konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Sarı lacivertli ekipten 18,5 milyon Euro nakit + bonuslarla transfer edilen 26 yaşındaki Kosovalı forvet, şimdiye kadar sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı.

Serie A’da 18 maça çıkan ve sadece 1 gol atabilen Muriqi, İtalya Kupası’nda oynadığı 2 maçta 1 gol-1 asistlik performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi’nde 5 maçta forma giyen Muriqi, skora katkıda bulunamadı.

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Gelecek sezon Fenerbahçe’ye kiralanacağı iddia edilen Muriqi, Roma’da mutlu olduğunu söylerken geleceği ile ilgili İtalya basınına şu ifadeleri kullandı:

“Lazio maceram Covid-19 ve sakatlıklarla şanssız şekilde başladı. Avusturya’daki sezon öncesi kampına katılamadım. İtalyanca öğrenmem ve takıma adapte olmam gerekiyordu. Lazio ile 5 yıllık sözleşmem var ve Lazio’da mutluyum.”

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Yayınlanma Tarihi:18:46,