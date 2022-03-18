Vedat Muriqi’den Türkiye’ye dönüş ve Sarri açıklaması!

İspanya La Liga'da Mallorca forması giyen eski Vedat Muriqi, Türkiye'ye dönüş iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İtalya ve İspanya macerasına dair önemli detaylar veren Muriqi, Fenerbahçe'nin genç ismi Arda Güler hakkında da konuştu.

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Fenerbahçe formasıyla kısa sürede adından söz ettiren ve İtalya’nın Lazio takımına transfer olan Vedat Muriqi, başarısız Serie A serüveni sonrası ara transferde İspanya’nın Mallorca ekibine kiralık olarak gönderilmişti. Lig Radyo’ya özel açıklamalar yapan Muriqi, Fenerbahçe’den ayrılık süreci, Lazio’daki 1,5 yılı ve Türkiye’ye geri dönme konusunda samimi itiraflarda bulundu.

Türkiye’deki futbol iklimine de değinen Muriqi, Fenerbahçe’nin parlayan ismi 17 yaşındaki Arda Güler’e de değindi. Vedat Muriqi’nin açıklamalarından satır başları:

“SEZON SONUNDA…”

“Mallorca’ya gelmeden önce epey bir tedirginliğim vardı ama çok araştırma yaptım. Geldikten sonra da çok mutlu oldum. Kulüp özellikle son derece organize. Sezon sonuna kadar takımı ligde tutup sonrasında kariyerimle ilgili en doğru atacağım. Anlaşma olursa burada da devam etmek isterim. Gönül isterdi ki sürekli şampiyonluğa oynayan takımlarda oynayalım. Ancak daha önce Gençlerbirliği ve Rize’de de benzer tecrübeler yaşadım, şimdi burada da bu deneyimlerimi kullanıp takımın ligde kalmasına rol almak istiyorum.”

“YEDEK OTURTMAZLAR DİYE DÜŞÜNDÜM”

“Bana sahada özgürlük veren kulüplere, hocalara her zaman kazandırdım ve kazandım. Bunu hissedince sahada karşılık vermek için çok uğraşıyorum. Lazio’ya giderken 5-6 yıldır beraber oynayan bir kulübe gideceğimi ve işimin gerçekten zor olacağını biliyordum. Benim hemen aralarına almalarını beklemiyordum. Kendi karakterimi yansıtıp devam etmek istedim. Caicedo, İmmobile, Correa gibi isimler vardı takımda. O sene İmmobile, Ronaldo ve Messi’yi geçerek altın ayakkabı aldı. Buna rağmen ‘Neden oraya gittin?’ diyenler oldu. Ben de Lazio gibi bir kulüp bir oyuncuya 20 milyon verip ‘yedek oturtmaz’ diye düşündüm.”

“ŞANSLARI DEĞERLENDİREMEDİM”

“İkinci sene Sarri döneminde kendimi ne kadar hazır hissetsem de verilen şansları değerlendiremedim. Suçu başkasında arayıp bahane üretmek istemiyorum. Onur ve gururdu orada olmak ama oynamayınca mutlu olamıyorsun. Sarri için tek bir şey söylesem yeter. Bence dünyada futbola onun kadar kafa yoran başka bir adam yoktur. Sarri’nin Sarri olması tesadüf değil. Millet hikayesini okuyup, ‘Bankacıymış bir anda hoca olmuş’ gibi yorumlar yapıyor, hiç öyle değil. Bir kere adamda kafa zehir gibi. İdmanlar bile maç havasında geçiyordu bizde.”

“SORUN SİZDE DİYORDU”

“Bana göre tek bir sıkıntısı var. Ona göre herkes hata yapabilir ama onun sistemi hatalı olamaz. ‘Bu sistem Napoli’de de işledi, Juventus’ta da. Burada işlemiyorsa sorun siz dedi’ diyor. Bizi öyle değerlendiriyordu. Taktiksel ya da motivasyon açısından iyi olan çok hocayla çalıştım ama Sarri gerçekten inanılmaz. Taç idmanları meşhurdu mesela. Bir çift kalede tacı geriye attılar, durdurdu hemen. Rakamları hatırlamadığım için örnek veriyorum, ‘Serie A’da geçen 3 bin 200 tane taç atıldı. Bunların yüzde 33’ü geri oynandı. Geri oynananların yüzde şu kadarı gol oldu. İhtimal bu kadar düşükken geriye değil ileri oynamalıyız’ dedi. Yani her detaya hakimdi.”

“TÜRKİYE’DEN TEKLİFLER ALDIM”

“Türkiye’nin büyük kulüplerinin hepsinden teklif aldım. Görüşmelerimiz de oldu menajerlerim aracılığıyla. Fakat burada önemli olan şey Lazio’nun isteğinin karşılanmasıydı. Mallorca da kümede kalmak için varını yoğunu ortaya koyup en yüksek teklifi verdi. Kulübüm de en iyi teklifin Mallorca’dan geldiğini, eşit bir teklifin gelmesi gerektiğini söyledi. Malum olarak Türkiye’deki kulüplerin finansal durumu buna müsait değildi ve Mallorca’nın yolunu tuttuk.”

“TÜRKİYE’YE DÖNMEK İSTİYORUM”

“Lazio’da oynamadığım her dönemde Türkiye’de kiralık olarak oynamak istiyordum. Nasip olmadı bu. Hayat planımda futbol sonrası için kesinlikle Türkiye’de yaşamak var. 28 yaşındayım ama bir gün mutlaka Türkiye’ye geri dönmek istiyorum. 8 yılım orada geçti ve hayatımızı oraya göre inşa ediyoruz. Süper Lig’den kopamadım. Sürekli maçları takip ediyorum. Orası zaten benim vatanım. Türkiye’de maalesef futbol öyle bir hal aldı ki… Bunu takım ayırmadan söylüyorum. Maç kaybeden, puan kaybeden her kulüp, TFF ve hakemleri suçluyor. Trabzonspor ligi kopardı ve götürdü. Şu an olay tamamen bu.”

“TÜRKİYE’DE BİR KARAR ALINMASI GEREK”

Maçlar sadece maçlar esnasında konuşuluyor. Öncesi ve sonrası tamamen TFF ve hakem… Bu kadar baskı olan bir ortamda hatalar olur. Hakem olmak, idareci olmak çok zor. Ben çok çok yüklendiğimizi düşünüyorum hakemlere. İngiltere’de sanırım bir kural var. Maç öncesi veya sonrası hakem konuşamıyorsunuz. Türkiye’de de acilen bu şekilde bir karar alınması gerek. Her sene futboldan biraz daha uzaklaşıyoruz. Her gün biri hedef gösteriliyor. Saha içinde şu an konuşulan tek konu Trabzonspor’un hak ederek lider olması ve büyük performansı.”

“ARDA GÜLER’İ İZLERKEN…”

“Arda Güler’i son Alanya maçında izledim. Yüzü çocuk gibi ama sahada çok özgüvenli ve ‘bu çocuk futbolcu’ diyorsun izlerken. Allah yolunu açık etsin. Büyük başarılara imza atacağına inanıyorum.”