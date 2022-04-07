Vefa Küçük: ‘Fenerbahçe Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un ihtirasına kurban gitti’

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Vefa Küçük'ten SÖZCÜ'ye çarpıcı açıklamalar: "Aziz Yıldırım’ın çok yanlış transferleri oldu. Ali Koç geldi, o çöplüğün üzerine çöplük eklemeye başladı ve paralar heba oldu. Kulüp, iki başkanın ihtirasına kurban gitmiştir."

Yasin YILDIRIM

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Fenerbahçe’de merakla beklenen Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimine sayılı gün kala SÖZCÜ'nün konuğu Vefa Küçük…

YDK başkanlığını 2015 yılından beri yürüten ve üçüncü dönemi için üyelerin oyunu bekleyen camianın duayen ismi Küçük, “Seçilirsem ben herkesin divan başkanıyım. Onlar kazanırsa ben onların emrine gireceğim. Hiç gocunmam, kulübüme küsme şansım yok” dedi ve şunları kaydetti:

ADAM GİBİ ADAMIM

“Kutuplaşmayı, yakınlaştırma özelliğim var. Camia beni tarafsızlıkla, adaletle biliyor; kulübünü çok seven uzlaşmacı olarak tanıyor. Türkiye şartları, Fenerbahçe şartları ikinci-beşinci Vefa Küçük de çıkmıyor. Ali Koç bana gerçekten bu seçimde destek veriyor ama ben Ali Koç'un adamı olmadım, olmaya da niyetim yok. Ben adam gibi adamım, Fenerbahçe'nin adamıyım. Son iki senelik icraatıma tepki olarak adaylar karşıma çıktı ama ben son iki senenin bir senesini yapamadım ki… Yapabilseydim zaten aday olmayacaktım.”

KULÜPTE DEMOKRASI YOK

“Kulüpteki iki başlılığı ortadan kaldırmak için çok uğraştım. Aziz Yıldırım'ın heybesinde bombalar hazır, Ali Koç'un da öyle. ‘Fenerbahçe'ye nükleer bomba düşecek' dedim. Sözüm orada kaldı. Şimdi o heybedeki bombalar güdümlü bomba haline geldi. Kim ne derse desin Fenerbahçe'de de tek adam modeli var. Aziz Yıldırım zamanında böyleydi bugün de Ali Başkan aynı yanlışı yapıyor. Demokrasi yok Fenerbahçe'de…”

BAŞARISIZLIĞIN NEDENİ…

“Aziz Başkan’ın (Yıldırım) döneminde çok yanlış transferler oldu, çöp transferlerden dolayı. Ali Başkan (Koç) geldi, o çöplüğün üzerine çöplük eklemeye başladı ve kulübün paraları heba oldu. Fenerbahçe'nin futboldaki başarısızlığının temel nedeni budur. Fenerbahçe, iki başkanın ihtirasına kurban gitmiştir.”

“UĞUR DÜNDAR’A TEKLİFİM GEÇERLİ”

“Uğur Dündar'ın Türkiye genelindeki imajını, notunu kamuoyu önündeki sevgisini Vefa Küçük bin kere de kötülese değiştiremez. Ben yine karşıma çıkmasını teklif ediyorum.”

VEFA KÜÇÜK KİMDİR?

Vefa Küçük, F.Bahçe'nin son 30 senesinde önemli bir yere sahip camianın duayen isimlerindendir. 1943 Nevşehir doğumlu olan Küçük, 1994-1998 yılları arasında yöneticilik yaptı. Aziz Yıldırım ile girdiği kulüp başkanlığı yarışını 1 oy farkla kaybetti. 2015'ten bu yana Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlığını yürütüyor.

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