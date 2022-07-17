Victor Nelsson: “Daha iyi bir noktaya geleceğimize eminim”

Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray’da başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson, kulüp televizyonuna gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. Sezon öncesi kampların fiziksel form ve takımın bütünleşmesi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Danimarkalı savunmacı, sarı-kırmızılı taraftar ile yeniden buluşacağı günü de sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

“Kendimi iyi hissediyorum”

Kamp döneminin çok zorlu geçtiğini ama bu durumun sezon içerisinde olumlu geri dönüşlerinin olacağını dile getiren Victor Nelsson, “Kamp iyi geçiyor. Bu kampta kendimi iyi hissediyorum. Antrenman ve maçlar açısından biraz zorlayıcı. Kamp dönemlerinin böyle olması gerekiyor. Zorlansak da takım için böyle olması daha iyi. Tatilden yeni döndük ve fiziksel olarak tam formumuzda değiliz. Yavaş yavaş yüzde yüzümüze doğru geliyoruz. Beni ayın dördünde döndüm. Takım daha önce toplanmıştı. Zamanla çok daha iyi bir noktaya geleceğimize eminim” dedi.

“Okan hoca iyi bir insan ve iyi bir lider”

Sarı-kırmızılı ekibin yeni Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında düşüncelerini dile getiren Nelsson, “Onu sevdiğimi söyleyebilirim. Takıma göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyor. İleride baskı yapan bir takım istiyor. Saha dışında onunla birkaç kez konuşma fırsatım oldu. İyi bir insan ve iyi bir lider olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Genç oyuncular gelecek vaat ediyor”

Kamp döneminde birlikte çalışmalarına devam ettiği genç futbolcuların Galatasaray için iyi bir yatırım olduğunu söyleyen Danimarkalı oyuncu, “Genç oyuncuların performansları iyiydi. Antrenmanlarda onları inceledim. Bazılarını da maçta gördüm. Kulüp açısından gelecek vaat ettiklerini söyleyebilirim. Tecrübeli oyunculardan almaları gereken tavsiyeler var. Daha fazla antrenman yapmaları gerektiği, sahada nasıl oynamaları gerektiğini söylemeliyiz. İyi insanlar olduğunu düşünüyorum. Gelecekte iyi oyuncular olacaklarını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Çok sıkı çalışıp şampiyon olacağımızı ümit ediyorum”

Geçen sene kötü bir sezon geçirdiklerini ve bu nedenle yeni sezona çok daha iyi hazırlanmaları gerektiğini söyleyen başarılı savunmacı, “Çok maç kazanmamız gerekiyor. Geçen sezon ligdeki performansımız kabul edilemezdi. Yeni sezona tamamen farklı bir mantalite ile başlamamız lazım. Bu yorucu olacak, çok fazla çalışmamız gerekecek. Mümkün olduğunca maç kazanmamız gerekiyor. Her gün antrenmanlarda ve maçlarda çok sıkı çalışıp şampiyon olacağımızı ümit ediyorum” dedi.

“Yeni partnerlerim iyi oyuncular”

Marcao’nun ayrılması hakkında da düşüncelerini aktaran Victor Nelsson, “Marcao ile gitmeden önce birkaç kez görüştüm. Kendisine iyi dileklerimi ilettim. Belki gelecekte onunla rakip olacağız. Futbol böyledir. Onun için en iyisini diliyorum. Galatasaray'da biz takım olarak devam ediyoruz. Yeni partnerlerim var. Her ikisi de iyi oyuncular. Bu tür hazırlık kampları takım için iyidir. Saha dışında da eğleniyoruz. Bu eğlence takımın bir araya gelmesini ve bütünleşmesini sağlıyor. Bu sezon ne kadar çok taraftarımız gelirse, sezon bizim için o kadar güzel olur. Onların gelmesi için sabırsızlanıyorum” ifadelerine yer verdi.