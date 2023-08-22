Victor Nelsson: Umurumda değil

Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson, Molde maçı öncesi yaptığı açıklamada "Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması halinde eşleşmek istediği bir takım var mı?" sorusuna yanıt verdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Molde’nin konuğu olacak. Aker Stadyumu’nda yarın TSİ 22.00’de oynanacak karşılaşma öncesinde Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi’ne kalmak istediklerini söyleyen Victor Nelsson, “Bu maçlar artık son. Bu maçların ardından Şampiyonlar Ligi’ne gireceğiz. Bu maçları heyecanla bekliyoruz. İlkini burada, ardından ikinci maçı sahamızda oynayacağız. Bizim burada amacımız Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak. Eminim, güveniyorum ki buraya geleceğiz” ifadelerini kullandı.

“Gruplara kalırsanız özel olarak karşılaşmak istediğin bir takım var mı?” şeklindeki soruya Victor Nelsson “Hayır, yok. İki sene önce Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi’nde ve geçen sene milli takımla Dünya Kupası’nda en iyi forvetlere karşı oynadım. Dürüst olmam gerekirse umurumda değil” yanıtını verdi.

“BENJAMİN İYİ BİR SAVUNMACI”

Eski takım arkadaşı Benjamin Hansen ile yarın rakip olacakları hatırlatılan Nelsson, “Buradayken takımla yemek yedik. Yemekten sonra hocamdan izin aldım. Hemen yakında oturuyor o da. Sonrasında ailesi ve onunla yemek yedik. Hala çok yakınız. İyi bir insan. 1 yıldır ilk kez görüyorum. Sık sık konuşuyoruz. İnanılmaz bir baba. Eşiyle, benim kız arkadaşım da konuşuyorlar. Oyuncu olarak iyi bir savunmacı. Sert, santrfor ile temas kurmayı sever. Onunla birlikte 4 sene önce oymamıştık. Şu anda iyi bir arkadaşım” dedi.

“BÜTÜN FUTBOLCULARIN HAYALİ ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE OYNAMAK”

Bütün futbolcuların hayalinin Şampiyonlar Ligi olduğuna dikkat çeken Nelsson, “Eminim ki bütün futbolcuların hayali Şampiyonlar Ligi’nde oynamak. Bizim böyle bir şansımız olabilir. Hemen önümüzde olan şeyi yakalamamız gerekiyor. Ben bunu kulübe ilk geldiğim zaman söylemişimdir. Her futbolcunun hayali oynamak. Şu anda çok yakınız” şeklinde konuştu. (DHA)

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