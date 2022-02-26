Vida’nın önceliği Beşiktaş

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hırvat stoper Vida'nın menajeri Uğur Avadan, konuyla ilgili konuştu.

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Beşiktaş’ı en önemli isimlerinden Domagoj Vida'nın geleceğine dair en net bilgiyi menajeri Uğur Avadan verdi.

Radyospor'a konuşan Avadan, yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirtti ve “Daha bir sonuca varılmadı ama iki taraf da iyi niyet çerçevesinde hareket ediyor. Sözleşmesinin bitimine 6 ay kaldığı için Avrupa'da bir takımla anlaşma yapabilir ama Vida'nın önceliği Beşiktaş. Sözleşme koşullarının oluşmayacağına kanaat getirdiği an, diğer opsiyonları düşünür” ifadelerini kullandı.

Uğur Avadan, temsilcisi olduğu Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı ile dört büyük takımın da ilgilendiği bilgisini de verdi.