‘Viking’ Cornelius Trabzon’da fırtına gibi esiyor

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'u attığı gollerle hem ligde hem de kupada sırtlayan Andreas Cornelius kariyerinde ikinci baharı yaşıyor.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kayseri’ye tek golü atan Cornelius, ülkesi Danimarka'dan sonra Türkiye'de kendini buldu. 2012-13'te Kopenhag'ta 32 maçta attığı 18 golle dikkat çeken ve sırasıyla Cardiff City, Atalanta, Bordeaux ve Parma forması giyen Cornelius, umduğunu bulamadı. Trabzonspor'da ligde 13 ve toplamda 15 gole imza atan yıldız futbolcu, ülkesinden sonra en verimli sezonunu geçiriyor. Trabzon'da ikinci baharını yaşayan Viking, geçen sezon Parma formasıyla 30 maçta 1 gol atabilmişti.

NWAKAEME’DE KORKULAN OLMADI

Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan Anthony Nwakaeme'de birinci derece kas yaralanması tespit edildi. Ciddi bir sakatlığı olmayan Nijeryalı futbolcunun Adana DS maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. Öte yandan Abdullah Avcı ve yöneticiler, Trabzon'a 4 lig şampiyonluğu ve birçok kupa kazandıran efsane hoca Ahmet Suat Özyazıcı'yı

86. yaş gününde ziyaret etti.