Viking FK kalecisi Patrik Gunnarsson kale direklerini küçültmekle suçlandı

Norveç Ligi enteresan bir suçlamayla çalkalandı... Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Viking FK kalecisi Patrik Gunnarsson'ın kale direklerini 15-20 cm küçülttüğü iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Norveç’in üst düzey futbol ligi Eliteserien ekiplerinden Viking FK ile HamKam arasında oynanan maçta Viking kalecisi Patrik Gunnarsson’ın kale direklerini daralttığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntüler sonrası Patrik Gunnarsson, takımının tüm iç saha maçlarında kalesinin boyutunu 15-20 santimetre küçültmekle suçlandı.

Norveç basınından Aftenbladet’e göre; kale direkleri en az 15-20 santimetre içeriye kaydırıldı. Bu şekilde Viking FK’nin rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağladığı ifade edildi. Ortaya çıkan görüntülerde yere sabit olmayan kale direklerine müdahale ettiği görülen Patrik Gunnarsson’ın rakiplerine karşı haksız avantaj elde etmeye çalıştığı iddia edildi.

‘BU SADECE BİR RİTÜEL’

21 yaşındaki kaleci ise gündem olan görüntüler sonrası bir açıklama yaparak olayın maç öncesi bir ritüelden başka bir şey olmadığı konusunda ısrar etti. Gunnarsson, HamKam’a karşı oynadıkları maçtan önce haksız bir avantaj elde etmek için kale direklerini kasten daralttığı iddialarını yalanladı. İzlandalı file bekçisi maçtan önce direkleri tekmelemenin kendisini rahatlattığını belirtti. Ancak sosyal medyadaki birçok kişi, Gunnarsson’un kale direklerini kasıtlı olarak içe kaydırdığına inanıyor.

Gunnarsson, tartışma hakkında “Bu sadece maç öncesi bir ritüelim. Bu da beni rahat hissettiriyor. Bundan fazlası değil. Sadece parmaklıkları biraz tekmeliyorum” ifadelerini kullandı.

Como que, Gunnarsson, el arquero del Viking de Noruega mueve los palos del arco antes del partido? pic.twitter.com/6XmDphzrvB — Sebastian Torres (@seb_trs) May 30, 2022