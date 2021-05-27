Villarreal Manchester United finali nefes kesti: 12-11! Beşiktaş ve Galatasaray da üzüldü

Polonya’nın Gdansk Stadyumu’nda Manchester United ile Villarreal arasında oynanan karşılaşmada şampiyon penaltı atışları sonucu belli oldu. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sonuçlanan maçta, penaltılar sonrası rakibini 11-10 yenen Villarreal şampiyonluğa uzandı. Manchester United ve Villarreal kadar Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ve ikincisi Galatasaray’ı da yakından ilgilendiren finalde toplamda 12-11 ile mutlu sona uzanan İspanyol ekibi, İngilizler kadar temsilcilerimizi de üzdü.

Karşılaşmaya iyi başlayan Manchester United, maçın başından sonuna kadar oyunu rakip yarı alana yıktı. Sıkı bir savunma ile maç boyunca rakibine pozisyon vermemeye çalışan Villarreal ise hızlı ataklarla gol aradı. Manchester United’ın baskılı başladığı maçın 29. dakikasında duran toptan golü bulan Villarreal, skor avantajını eline geçirdi. Parejo’nun kullandığı serbest vuruşta Gerard Moreno kafayla takımını öne geçirdi. İspanyol ekibi, soyunma odasına tek farklı skor avantajıyla girdi.

SAHNEYE CAVANI ÇIKTI

İkinci yarı da Manchester United’ın baskısı ile başladı. Maçta 55. dakika oynanırken sahneye çıkan Cavani, takımının beraberlik golüne imza attı. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere sonuçlandı. İki takım futbolcularının da yorgunluk belirtileri gösterdiği uzatma dakikalarında gol olmayınca, mücadele penaltı atışlarına gitti.

Villarreal Gerard Moreno, Raba, Alcacer, Alberto Moreno, Parejo, Gomez, Albiol, Coquelin, Gaspar, Torres, Rulli ile penaltı atışlarını gole çevirdi. Manchester United ise Mata, Telles, Fernandes, Rashford, Cavani, Fred, James, Shaw, Tuanzebe ve Lindelöf ile penaltı vuruşlarında başarı sağlarken, De Gea’nın vuruşunu kurtaran Rulli, kupayı takımına getirdi.

Penaltı vuruşlarında harika bir gol atan Villarreal kalecisi Rulli, Manchester United kalecisi De Gea’nın vuruşunu da kurtarmayı başardı ve takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY ÜZÜLDÜ

Villarreal’in Manchester United’ı yenerek UEFA Avrupa Ligi’ni kazanması, Beşiktaş ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde avantaj sağlamasına engel oldu.

Manchester United’ın kupayı kazanması halinde Şampiyonlar Ligi’ne üçüncü torbadan girme hakkı kazanacak olan Beşiktaş, Villarreal’in zaferi ile kuralara dördüncü torbadan katılmak zorunda kaldı.

Galatasaray ise, Manchester United şampiyon olsaydı Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turdan katılacaktı. Villarreal’in kazanması ile temsilcimiz, turnuvaya 4. turdan katılacak. Galatasaray, bu nedenle sezonu daha erken açmak zorunda kalacak. Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turdan katılsaydı ilk maçına 3-4 Ağustos’ta çıkacak olan sarı-kırmızılılar, 4. turdan katılacağı için ilk maçını 20-21 Temmuz’da oynayacak.