Villarreal Manchester United UEFA Avrupa Ligi final maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Avrupa'nın ikinci büyük kupasının final maçında İspanyol ekibi Villarreal ile İngiliz Manchester United kozlarını paylaşacak. Manchester United, 2009'un ardından bir kez daha kupayı havaya kaldırmak isterken, Villarreal ilk kez Avrupa Ligi kupasına uzanmak istiyor.

VİLLARREAL MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Villarreal ile Manchester United bu akşam TSİ 22.00'de Polonya'daki Gdansk Stadı'nda mücadele edecek. Müsabakayı, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. beIN Sports Haber’den şifresiz ekranlara gelecek.

VİLLARREAL- MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL İLK 11

Villarreal: Rulli, Gaspar, Albiol, Torres, Pedraza, Triqueros, Parejo, Capoue, Gomez, Bacca, Moreno

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Tuanzebe, Shaw, Fred, McTominay, Rashford, Fernandes, Pogba, Cavani

MANCHESTER İKİNCİ KEZ; VİLLARREAL İLK KEZ KUPANIN PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez bu sezon finale adını yazdıran Villarreal, bu organizasyonda tarihinin ilk kupasına uzanmak istiyor. Manchester United, 2009'dan bu yana yeni formatı ve adıyla oynanan turnuvada 2016-2017 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. O sezon finalde Hollanda'nın Ajax takımını 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan İngiltere temsilcisi, aynı başarıyı ikinci kez tekrarlamak istiyor. UEFA Avrupa Ligi kupasını Sevilla'yı çalıştırdığı dönemde 3 kez üst üste elde eden Emery, aynı başarıyı Villarreal çatısı altında tekrarlaması halinde bu turnuvada en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanının da yeni sahibi olacak.