Vincent Aboubakar: Bu sene şampiyon olmamız lazım

Beşiktaş’ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı kulübün dergisine verdiği özel röportajda önce çocukluk yıllarına gitti. Sonra küçük bir Avrupa turu yapıp Vodafone Park’a kondu ve duygularını anlattı. “Burası benim evim. Bu evi tanıyorum” diyen Aboubakar’ın açıklamalarından bazıları şöyle:

“OKUL MU, FUTBOL MU?”

“Okula gidiyordum ve bir seçim yapmam gerekiyordu. Okula mı gideceğim yoksa Coton Sport’un altyapısına mı devam edeceğim? Ailem de okulumu destekleyecek maddi güce sahip olmadığı için, Coton Sport’ta A takıma seçilmem futbolda devam etmemi kolaylaştırdı. Ben de böylece profesyonel futbola başlamış oldum.”

“AİLEME ŞÜKRAN DUYUYORUM”

“Güçlü bir aileden geliyorum. Karakterli ve yürekli bir aileden. Annem benimle değil artık ama ona teşekkür etmek, şükran duyduğumu ifade etmek isterim. Annem ve babam bu aileyi büyüttüler ve ailenin birliği ve beraberliği için bize enerji verdiler.”

“TÜRKİYE’DE BAMBAŞKA”

“Portekiz ve Fransa’da oynadım ama oralarda görmediğim şey şu ki buradaki taraftar oyuncusunu gerçekten seviyor. Yüreğine basıyor. Bu çok özel bir şey. Ve yürekli oyuncuyu seviyorlar. Oynadığım diğer liglerde bunu görmedim.”

“YÜREKTEN OYNUYORUZ”

“Çok iyi oyuncularımız var. Yürekli oynayan oyuncular. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Bu siyah beyaz formayı terimizle ıslatmak istiyoruz ve sahaya karakter koyuyoruz.”

“BU SENEYİ İYİ BİTİRMELİYİZ”

“Taraftarın olmaması, saha içindeki oyun açısından duygusal bir erozyondur. Fakat taraftarımızı tanıyan oyuncular biliyor ki onlar her zaman bizim arkamızda. Bu seneyi iyi bitirmemiz lazım. Burada büyük bir paylaşım sergilememiz lazım. Güvenlik görevlilerimizden sağlık ekibine, mutfak ekibinden profesyonel idarecilerimize… Bu paylaşma ruhunu kendi içimizde yaymamız lazım.”