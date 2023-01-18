Vincent Aboubakar üçüncü kez Beşiktaş’ta

Kamerunlu forvetin 3. Beşiktaş dönemi başlıyor. 30 yaşındaki oyuncu, Al Nassr ile sözleşmesini alacaklarına karşılık feshetti.

Doğan GÜNDOĞDU

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Wout Weghorst'un Manchester United'a transferinin ardından golcü arayışına giren Beşiktaş, eski oyuncusu Vincent Aboubakar'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

30 yaşındaki Kamerunlu forvet, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile sözleşmesini alacaklarına karşılık feshetti. Aboubakar'ın bugün veya yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Daha önce iki dönem siyah-beyazlı formayı giyen Aboubakar, bu sezon Al Nassr ile 12 maça çıkarken 4 gol, 2 asistlik performansa imza atmıştı.

EN İYİ 7. OYUNCU

Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 67 Süper Lig maçında 35 gol attı, 9 asist yaptı. Kamerunlu, Beşiktaş tarihinde en iyi gol ortalaması olan 7. oyuncu konumunda.