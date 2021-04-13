Vincent Aboubakar’ın son durumu ve Sergen Yalçın’ın kararı

Süper Lig 35. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta, forvet oyuncusu Vincent Aboubakar’ın sakatlık durumu belirsizliğini koruyor.

Kamerun Milli Takımı’nda sakatlanan ve Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında forma giyemeyen 29 yaşındaki forvet, kısa süre önce bireysel çalışmalara başladı.

Fizyoterapist eşliğinde antrenmanlarına devam eden Aboubakar’ın, Cuma günü Ankaragücü maçında sahada olup olmayacağı henüz kesinlik kazanmadı.

Ağrıları devam eden Kamerunlu forvetin durumunu yakından takip eden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, yıldız futbolcu hakkındaki son kararını Perşembe günü vermesi bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 25 maçta 15 gol atıp 5 asist yapan Aboubakar, takımın hücum gücünün en önemli silahı konumunda.