Vincenzo Montella, A Milli Takıma imzayı attı: Tereddüt etmedim, çok mutluyum

A Milli Futbol Takımı ile 3 yıllık anlaşmaya varan Vincenzo Montella için imza töreni düzenlendi. İtalyan teknik adam, teklif geldiğinde hiç tereddüt etmediğini belirtti.

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A Milli Futbol Takımı’nda Stefan Kuntz’un ayrılığı sonrası anlaşmaya varılan Vincenzo Montella için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi.

Adana Demirspor’u 2 sezon çalıştıran ve kulübü tarihinde ilk kez Avrupa’ya taşıyan Montella, sözlerine Türkçe’yi henüz konuşamadığını belirtirken istediği seviyeye gelemediğini söyledi.

“TEREDDÜT ETMEDİM”

Çok mutlu olduğunu belirten İtalyan teknik adam, “Bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Tüm taraftarlara neşe ve mutluluk getirmek istiyoruz. TFF’nin ilettiği görevi kabul ederken hiç tereddüt etmedim. İyi ve bildiğim, genç bir takıma sahibiz. Tüm Türkiye’ye Milli Takım ile birlikte mutluluk yaşatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“HER KARARIMI KRİTİK EDECEKLER”

Takım ruhuna dikkat çeken Montella, “Aile olmalıyız” derken oyuncularının da heyecanı yaşamasını istediğini belirterek, “Beni eleştirenler de olacak, her kararımı kritik edecekler. Büyük bir sorumluluğum var. Kendi futbol anlayışımla, kendi kararlarımla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağım” dedi.

“BİRKAÇ OYUNCU İLE GÖRÜŞTÜM”

Montella anlaşmaya varıldıktan sonra milli takımdaki birkaç oyuncuyla görüştüğünü belirterek, “Benim ilk hedefim geleceğe bakmak. Bugünün gerçeklerini ve neler yapmamız gerektiğini biliyoruz ama ilk hedef geleceğe bakmak. Tarihi, geçmişi biliyoruz. Onlardan bir çıkarım yapıp böyle olacak demiyoruz. Hep geleceğe bakıyoruz. Buraya gelmeden önce başkanımızla, Hamit Bey ve Mustafa Bey ile konuşmalarımız oldu. İmzadan sonra birkaç oyuncu ile görüştüm. Sahada ve saha dışında neler istediğimle alakalı görüşmelerimiz oldu” şeklinde konuştu.

“EN İYİLER MİLLİ TAKIMA SEÇİLECEK”

Milli takımın yeni hocası kadro seçimi hakkında gelen soruya şu cevabı verdi;

“Her şeyi izliyoruz, her ligi takip ediyoruz. En hazır olan, en iyi olan, hem fiziksel hem mental olarak iyi olan oyuncuları milli takıma almak istiyoruz. Süper Lig’i, 1. Lig’i ve Avrupa liglerini takip ediyoruz. Genci, yaşlısı en iyi milli oyuncuları almak için inceleyeceğiz. Alt ligleri de takip edeceğiz. Orada da önemli yetenekler olabiliyor.”

MEHMET BÜYÜKEKŞİ’NİN SÖZLERİ

Vincenzo Montella ile yapılan anlaşmayı daha önce duyurduklarını vurgulayan ve İtalyan teknik adama “Hoş geldin” diyen Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Montella’nın futbolculuk kariyeri başarılarla dolu. Genç, disiplinli ve parlak bir geleceği olan futbol adamı. Biliyorsunuz ülkemizde de Adana Demirspor’un teknik direktörü olarak başarıyla görev yaptı. Hem teknik adamlık başarısıyla hem de saha dışındaki tutumuyla kendisine sevgi ve saygı duyulmasını sağladı. Şimdi aynı istikrarını A Milli Takımımız için göstermesini bekliyoruz. A Milli Takımımızın teknik direktörlüğü görevi son derece saygın, anlamlı ve önemli bir görev. Bugüne kadar milli takımlarımıza emek vermiş tüm teknik adamları da saygıyla anıyorum. Hayatta olmayanlara da Allah’tan rahmet diliyorum.”

Büyükekşi, Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşmaya imza atıldığının altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Sayın Montella’nın liderliğinde milli takımımızın ülkemize büyük sevinçler yaşatması dileğiyle yeni teknik direktörümüze tekrar başarılar diliyorum. Aramıza hoş geldin, sefalar getirdin hocam.”

VINCENZO MONTELLA KİMDİR?

Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 tarihinde Pomigliano d’Arco, Campania’da dünyaya geldi. Futbol hayatına Empoli’de başlayan Montella, Genoa, Sampdoria, Roma ve Fulham kulüplerinde oynadı. Sembol futbolcuları arasında yer aldığı Roma’da İtalya Lig şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası’nı kazanma başarısını gösterdi. İtalya Milli Takımı formasını da 20 kez giyen Vincenzo Montella, İtalya’nın finale yükseldiği 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

İlk teknik direktörlük deneyimini 2011 yılında Roma’da yaşayan Montella, daha sonra Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla’yı çalıştırdı. Fiorentina ile birlikte 3 sezon üst üste Serie A’da ilk 4’e girmeyi başaran İtalyan teknik adam, 2014-15 sezonunda takımına UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final oynattı. Sevilla’da görev yaptığı dönemde takımı Kral Kupası finaline taşıdı ve kulübün tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynamasını sağladı.

2019 yılında yeniden Fiorentina’da görev alan Vincenzo Montella, 31 Ağustos 2021 tarihinde, Süper Lig kulüplerimizden Adana Demirspor’un teknik direktörü oldu. Adana Demirspor, İtalyan teknik adam yönetiminde 2022-23 sezonunu Süper Lig’i dördüncü tamamladı ve kulüp tarihinin en üst lig sıralamasına ulaştı. Adana Demirspor, böylelikle bu sezon kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.