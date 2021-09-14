Vincenzo Montella: ‘Balotelli ve Belhanda öyle bir noktaya gelecek ki…’

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Düzeltmemiz gereken birçok şeyimiz var. Uzun bir maraton olarak bakmamız lazım olaya, biz takım olarak iyi olursak zaten Balotelli ve Belhanda’nın performansı da iyi olur" dedi.

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Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Adana Demirspor tesislerinde başlayan antrenman, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşti. Isınma hareketiyle başlayan idman Çaykur Rizespor maçının taktik çalışmalarıyla son buldu. Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçı 18 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Yeni Adana Stadyumunda oynanacak.

“BİR AN ÖNCE TAKIM OLMAMIZ LAZIM”

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Vincenzo Montella, ”Şunu söylemen gerekiyor, son maçla alakalı tabii ki kötü bir sonuçtu. Bizim pozitif detayları çıkartıp onun üzerine yoğun bir şekilde çalışmamız lazım. Çünkü bir anca önce takım olmamız lazım. Bir maçta çok fazla hata yapabilirsin takım halinde, biz bu maçta bütün yapmamız gereken hataları yaptık. Akıllı insan bunları görüp üzerine çalışırsa bir anca önce toparlayabilir bizim de hedefimiz bu” dedi.

“BALOTELLI VE BELHANDA…”

“Böyle bir mağlubiyetten sonra hiç kimse moralli olamaz. Biz de tabii ki demoralize olduk. Maç bize şu gücü veriyor, bunun üzerine daha çok çalışma fırsatı veriyor. Motivasyonumuzu tekrardan yerine getiriyor. Düzeltmemiz gereken birçok şeyimiz var. Uzun bir maraton olarak bakmamız lazım olaya, biz takım olarak iyi olursak zaten Balotelli ve Belhanda'nın performansı da iyi olur. Biz onları öyle bir noktaya getireceğiz ki onlarda performans vermek zorunda kalacak, hedefimiz bu” diye konuştu.