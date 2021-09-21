Vincenzo Montella: Buradan gelip sonucu lehimize çevirmek…

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada "Bu kadara kaliteli, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma karşı buradan gelip sonucu lehimize çevirmek çok çok önemli" dedi.

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Süper Lig’in 6. haftasında Adana Demirspor, 3-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından beIN Sports’a konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş gibi bir takıma karşı 3-0’dan geri gelmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Montella, karşılaşma ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“90 dakikaya baktığımıza ben ilk yarıda da takımımı beğenmişti. Yediğimiz ilk iki gol şansızlıktı. Bu kadara kaliteli, Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir takıma karşı buradan gelip sonucu lehimize çevirmek çok çok önemli… İkinci yarıda gösterdikleri ruh için takımımı tebrik ediyorum. Buraya maçtan hiç kopmayan bir Adana Demirspor göstermek için gelmiştik. Bunu da başardık.”

Adana Demirspor’un gelecek haftalardaki performansı ile ilgili de tahminde bulunan Vincenzo Montella “Bu 15 günlük süreçte, geldiğimiz günden bu yana takımın gösterdiği gelişimden çok memnunum. Her zaman gelişen, daha iyi olacak bir Adana Demirspor için çalışıyoruz. Gördüğüm kadarıyla öğrenmeye açık bir futbolcu topluluğu ile birlikteyim. Bu sonuçların bize inanç katması gerekiyor. Bu inancın üstüne çalışmayı da ekleyince her şey daha kolay olacak” dedi.