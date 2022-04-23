Vincenzo Montella’dan Yaşar Kemal Uğurlu’ya tepki: ‘İnanılmaz gülünç’

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor maçından sonra hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönetimini eleştirdi.

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Süper Lig 34. haftasında Trabzonspor’a 3-1 yenilen Adana Demirspor’un teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hakkında sert ifadeler kullanan Montella, “40 yıllık deneyimim var ve VAR’ın olduğu bir zamanda böyle bir penaltının verilmesini inanılmaz gülünç buluyorum” dedi.

Montella’nın maç sonu açıklamaları:

“Bir kelimeye özetleyemem bu maçı. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Hak ederek kazandılar ama bizim çocuklarımız sonuna kadar mücadele ettiler.”

“BÖYLE BİR PENALTI NASIL VERİLDİ?”

“40 yıllık deneyimim var ve VAR’ın olduğu bir zamanda böyle bir penaltının verilmesini inanılmaz gülünç buluyorum. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hakemlerle alakalı çok konuşmam ama VAR’ın döneminde böyle bir penaltının verilmesini gerçekten komik buluyorum. Böyle bir penaltı nasıl verildi inanamıyorum.”

“DENGELİ HAKEMİN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİM”

“Ben sadece dengeli bir hakemin eksikliğini hissettim. Hâlâ yarışın içindeyiz ama son 10 maçtır bize karşı olan bir durum var. Aslında fazla konuşmak istemiyorum. Herkes hata yapabilir. Ben yanlış 11 sürebilirim, futbolcular hata yapabilir. Ama maç başlar başlamaz böyle bir penaltının verilmesini tarif etmek için kelimeleri bulamıyorum. Müthiş bir maç var. Herkesin bir hayali var. Bizim hayallerimiz var. Maçın gidişatını değiştirmeyi inanılmaz buldum.”

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