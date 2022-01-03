Visca transferinde sona yaklaşıldı
Trabzonspor, Edin Visca transferinde sona yaklaştı. Bordo-mavililer, Başakşehir ile son detayları görüşüyor.
Devre arası transfer döneminin gözde isimlerinden Medipol Başakşehirli futbolcu Edin Visca'nın yeni adresi belli oluyor. Trabzonspor, 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın…
Bordo-mavililer ile turuncu-lacivertliler arasında son detaylar görüşülüyor. İki kulüp arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Trabzonspor, bonservis için 3.5 milyon Euro’ya çıkarken Fenerbahçe’nin önerisine çok yaklaştı.