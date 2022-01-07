Visca tribünde

Trabzonspor'un yeni transfer Edin Visca, Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

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Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u konuk eden Trabzonspor’da, Medipol Başakşehir’den transfer edilen ve bugün resmi sözleşme imzaladığı futbolcu Edin Visca karşılaşmayı tribünlerden takip etti.

48’inci Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu ve Edin Viscanın imza töreni için kente gelen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte karşılaşmayı takip etti.

NWAKAEME DÖNDÜ

Trabzonspor’da Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında ligde daha az forma giyen isimlere şans veren Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu akşamki karşılaşmada eski kadrosunu büyük oranda yeniden sahaya sürdü.

Ligin 16. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan ve o günden beri takımdan ayrı kalan Antony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte formasına kavuştu. Beypiliç Boluspor ile oynanan kupa maçında dinlendirilen kaleci Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür ve Andreas Cornelius da, Yeni Malatyaspor maçında 11’de görev aldı.

Afrika Uluslar Kupasına katılan Djaniny’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Gervinho ve Edgar Ie, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemedi. Dün takım arkadaşlarına veda eden ve bugün kulüpten ayrılacağını açıklayan Abdülkadir Parmak da karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.