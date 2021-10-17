Vitor Pereira: Hakemin verdiği kararla maç bitti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 3-1'lik Trabzonspor yenilgisi sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor’a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Portekizli teknik adamın sözleri şöyle;

– Aslında maç 11’e 11 devam ederken üstün taraf bizdik. Trabzonspor’a problem yaratıyorduk. Hakemin verdiği karar nedeniyle, ki bu karar hakkında konuşmak istemiyorum, 10 kişi kaldık. Hakemin verdiği başka bir karar sonrası maç bitti. Hak etmediğimiz bir sonuçla buradan ayrılıyoruz.

– Oyuncularımın performansı sonrası yenilgiyi hak etmiyorduk. Bizim yapmamız gereken, vermiş olduğumuz liderliği geri almak.

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