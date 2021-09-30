Vitor Pereira: ‘İkinci gol taktiksel dengemizi kaybettirdi’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos'a 3-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda yaptı ve mağlubiyetin nedenlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

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Avrupa Ligi’nde Marsilya’yı ağırlayan Fenerbahçe sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrılırken, Teknik Direktör Vitor Pereira maç sonu basın toplantısında konuştu. Çok fazla basit hata yaptıklarını söyleyen Pereira, maçın başında yedikleri golün takıma özgüven ve sakinlik kaybettirdiğini söyledi. Sonuca rağmen takımının kalitesine inandığını söyleyen Pereira, “Bu seviyede böyle bir takıma karşı Avrupa Ligi'nde oynuyorsanız eğer boşluk verirseniz onlar da golü atarlar” dedi. İşte Pereira’nın maç sonu açıklamaları:

“GOLDEN SONRA ORGANİZE OLAMADIK”

“Bizim için zor bir geceydi. Taraftarlarımız için de… Biz bir aileyiz, kazanınca da, kaybedince de. Tabii ki 3-0'lık bir mağlubiyet almak kolay değil. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda… Maça her zamanki gibi dominant bir şekilde başladık. Pozisyonlar ürettik, boşluklar bulduk ama bu tarz seviyelerde oynuyorsanız hatalar yaptığınızda bunu golle ödüyorsunuz. İlk hatamızda golü attılar. Bu onlara maçın devamında rahatlık verdi. Organize bir şekilde devam edemedik golden sonra.”

“ATMOSFERİN ETKİSİYLE DUYGUSAL OYNADIK”

“Merkezde çok kompaktlardı ve orada yaptığımız her top kaybında kontratak yapıyorlardı. Tabii ki yediğimiz gol bize biraz özgüven ve sakinlik kaybettirdi. Çok basit, yapmamamız gereken pas hataları, top kayıpları yaptık. Onlar da hata yaptılar. Özellikle ikinci yarıda boşluk bulduk, pozisyonlar ürettik fakat bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Onlar da kontrataklarla geldiler. Bizim en iyi anımızda geldiler ve ikinci golü attılar. Biz de bu andan sonra biraz dengemizi kaybettik. Biraz da atmosferin etkisiyle duygusal oynadık.”

“DAHA FAZLA ATARLARDI”

“Maçın en büyük etkisi yediğimiz ikinci goldü. Taraftarımızın önünde ikinci golü yemek biraz takım ruhumuzu ama daha çok taktiksel dengemizi kaybettirdi. Bu seviyede böyle bir takıma karşı Avrupa Ligi'nde oynuyorsanız eğer boşluk verirseniz onlar da golü atarlar. Üçüncü golü bu şekilde attılar. Eğer daha fazla boşluk verseydik daha fazla atarlardı. Onların hatalarını değerlendirip gol atamadık. Ama onlar bizim hatalarımızı değerlendirip golleri attılar. Bugün aldığımız sonuç zor bir sonuç. Bu sadece bir maç. Evet, 3-0 ağır bir skor ama bugün 3 puan kaybettik.”

“BU TAKIMIN KALİTESİNE İNANIYORUM”

“Deplasmanda oynayacağımız bir sonraki maçta bunu telafi etmeliyiz ama en önemlisi bugünden itibaren toparlanıp Pazar günü oynayacağımız Kasımpaşa maçını düşünmemiz lazım. O maç çok önemli bir maç. Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Hatalarımızın ne olduğunu öğrenip, onlardan ders çıkarıp daha da güçlenmemiz gerekiyor. Ve Pazar günü taraftarımıza hak ettiği 3 puanı vermemiz gerekiyor. Onlara bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Biz her zaman birlikteyiz, elimizde gelenin en iyisini yapıyoruz. Ben bu takımın geleceğine inanıyorum çünkü bu takımın kalitesi ve karakteri var.”

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