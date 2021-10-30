Vitor Pereira: ‘İlk defa Fenerbahçe seviyesinde bu kadar kötü bir oyun gördüm’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Konyaspor'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig 11. haftasında Konyaspor’a 2-1 yenilen Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Portekizli teknik adam, ilk yarıda oyuncularının hiç reaksiyon göstermemesini garipsediğini söylerken “Geldiğimden beri en kötü seviyemizi gösterdik bugün” ifadelerini kullandı.

“Ben her zaman hoca olarak sorumluluğu üzerime alırım. Korkunç başladık oyuna. Çok kötü başladık. Maçın başında ilk dakikaların çok önemli olduğunu, maça konsantre şekilde başlamamız gerektiğini konuşuyorduk, ölümcül hatalar yaptık. İki tane yemememiz gereken gol yedik. 2-0’dan sonra reaksiyon göstermemiz gerekiyordu ama bunu da yapamadık. Gerçekten benim için garip olan ilk yarıda hiç reaksiyon göstermeyişimizdi.”

“İLK DEFA BU KADAR KÖTÜ BİR OYUN GÖRDÜM”

“Devre arasında oyuncularla konuşma fırsatı buldum. İkinci yarıda reaksiyon gösterdik ama üçü de ciddi gibi gözüken sakatlıklar yaşadık. İlk defa Fenerbahçe seviyesinde bu kadar kötü bir oyun gördüm. Geldiğimden beri en kötü seviyemizi gösterdik bugün. Yapmamız gereken şey, başkanımızla birlikte kendi aramızda konuşup bu durumu tersine çevirmek, hatalarımızı düzeltmek ve bugünkü maçı en çabuk şekilde telafi etmek.”

‘DEĞİŞİKLİK YAPTIM ÇÜNKÜ…’

“Bugün değişiklik yapmamız gerekti. Reaksiyon göstermeyen bir takım vardı. Bugünkü değişiklikleri bu yüzden yaptım. Sakatlıkların üçü de ciddi gibi gözüküyor. Değerlendirdikten sonra bir şey söylemek daha doğru olur.”

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'de Altay, Gustavo ve Valencia şoku! Ağlayarak çıktı...